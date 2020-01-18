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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины Яремчук получил травму

Форвард сборной Украины Яремчук получил травму


фото: kaagent.be
Украинский форварда "Гента" Роман Яремчук пропустил матч чемпионата Бельгии против "Мускрона" из-за травмы

Об этом сообщает официальный сайт "Гента" .

По словам главного тренера "Гента" Йессо Торупа, Яремчук пока не тренууеться из-за проблем с ахилловым сухожилием.

"Он еще не тренируется на футбольном поле, но усердно работает над своим возвращением. Мы сознательно дали ему немного отдохнуть после зимнего перерыва, потому что он испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. В 2019 он провел 40 матчей, это очень большая нагрузка", - сказал Торуп.

По словам тренера, форварда необходимо поберечь перед решающими матчами чемпионата Бельгии и Евро-2020.

"В ближайшие дни мы посмотрим, сможет ли он возобновить тренировки. Он хочет максимально помочь команде, но он также должен думать о себе. Не нужно переусердствовать сейчас, потому что он нам понадобится в плей-офф чемпионата Бельгии, и, конечно, он хочет поехать на чемпионат Европы-2020 со сборной Украины ", - сказал Торуп.

В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

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