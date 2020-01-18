Форвард сборной Украины Яремчук получил травму
Об этом сообщает официальный сайт "Гента" .
По словам главного тренера "Гента" Йессо Торупа, Яремчук пока не тренууеться из-за проблем с ахилловым сухожилием.
"Он еще не тренируется на футбольном поле, но усердно работает над своим возвращением. Мы сознательно дали ему немного отдохнуть после зимнего перерыва, потому что он испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. В 2019 он провел 40 матчей, это очень большая нагрузка", - сказал Торуп.
По словам тренера, форварда необходимо поберечь перед решающими матчами чемпионата Бельгии и Евро-2020.
"В ближайшие дни мы посмотрим, сможет ли он возобновить тренировки. Он хочет максимально помочь команде, но он также должен думать о себе. Не нужно переусердствовать сейчас, потому что он нам понадобится в плей-офф чемпионата Бельгии, и, конечно, он хочет поехать на чемпионат Европы-2020 со сборной Украины ", - сказал Торуп.
В нынешнем сезоне Яремчук провел 30 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.
- 16 января стало известно, что "Гент" готов летом продать Романа Яремчука не менее, чем за 15 млн евро.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти