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Espreso.tvОбществоЗаявление на имя президента - унижение парламента, - Княжицкий об отставке Гончарука

Заявление на имя президента - унижение парламента, - Княжицкий об отставке Гончарука


фото: Еспресо.TV
17 января в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Европейской солидарности" Николай Княжицкий прокомментировал прошение об отставке премьера Гончарука в адрес президента

Об этом передает Еспресо.TV .

"Премьер, делая заявление на имя президента, очевидно унижает парламент. Очень многие люди считают, что у нас уже построена диктатура одного человека и от парламента ничего не зависит. Поэтому заявление на имя президента, с моей точки зрения, - это унижение парламента и парламентаризма ", - заявил Княжицкий.

По его словам, многие считают, что это такой смелый шаг премьера, который ставит президента ответственным за будущее в стране и заставляет его принять решение.

"Унижать парламент в парламентско-президентской республике с моей точки зрения недопустимо", - вдруг сказал нардеп, аргументуя это тем, что страна может вернуться к диктатуре.

Княжицкий добавил, что в "Европейской солидарности", еще не определились, будут ли голосовать за отставку Гончарука, в случае ее подачи в парламент. Проголосует партия "за" отставку, "против" или удержится, решат в ближайшее время.

Депутат пояснил, что партии не принципиально, поскольку она не голосовала "за" правительство Гончарука.

  • Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке
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