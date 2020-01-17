Заявление на имя президента - унижение парламента, - Княжицкий об отставке Гончарука
Об этом передает Еспресо.TV .
"Премьер, делая заявление на имя президента, очевидно унижает парламент. Очень многие люди считают, что у нас уже построена диктатура одного человека и от парламента ничего не зависит. Поэтому заявление на имя президента, с моей точки зрения, - это унижение парламента и парламентаризма ", - заявил Княжицкий.
По его словам, многие считают, что это такой смелый шаг премьера, который ставит президента ответственным за будущее в стране и заставляет его принять решение.
"Унижать парламент в парламентско-президентской республике с моей точки зрения недопустимо", - вдруг сказал нардеп, аргументуя это тем, что страна может вернуться к диктатуре.
Княжицкий добавил, что в "Европейской солидарности", еще не определились, будут ли голосовать за отставку Гончарука, в случае ее подачи в парламент. Проголосует партия "за" отставку, "против" или удержится, решат в ближайшее время.
Депутат пояснил, что партии не принципиально, поскольку она не голосовала "за" правительство Гончарука.
- Напомним, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке
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