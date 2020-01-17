В Офисе президента получили заявление Гончарука об отставке
17 января, 2020, 09:53
17 января в ОП сообщили, что получили заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Пресс-служба президента выпустила следующее заявление:
"Президент Украины получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно."
- Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке
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