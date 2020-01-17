Свобода слова в 2019 году в Украине ухудшилась. - Институт массовой информации

17 января, 2020, 14:30

16 января Институт массовой информации выпустил итоги за 2019 год: 243 случая нарушений свободы слова, из них 172 - физическая агрессия к журналистам

Об этом говорится в годовом отчете "" Барометр свободы слова " Института массовой информации , обнародованном на сайте.

"243 случая нарушений свободы слова зафиксировали эксперты Института массовой информации в Украине в течение 2019 года. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов. Для сравнения: в 2018 году было зафиксировано меньше нарушений свободы слова - 235 случаев", - отчитываются в ИМИ.

В Институте отметили, что в 2019 году впервые со времени убийства Павла Шеремета в 2016 году произошло документально подтвержденное убийство журналиста: 20 июня 2019 году в больнице скончался черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения.

В ИМИ заключили нарушения свободы слова по следующим критериям:

препятствование законной журналистской деятельности - 99 случаев (больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зафиксировано 96 препятствований)

угрозы - 37 случаев (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 33 угрозы)

избиение - 23 случая (меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 31 избиение)

непредоставление доступа к информации - 21 случай (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 19)

кибератаки и юридический давление - по 18 случаев (предыдущего года - 15 кибератак, случаев юртиску - 13).

"По сравнению с 2018-м в прошлом году в Украине увеличилось количество случаев цензуры - шесть (два за аналогичный период 2018 года). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры , о чем они сделали отдельное заявление ", - констатируют в Институте.

Инфографика от Института массовой информации :

Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев с областью (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская (19 случаев), третье место - Волынь (15), четвертое - Днепропетровщина с 14 случаями, пятое место (по 13 случаев соответственно) разделили Николаевщина и Полтавщина.

"Мониторинг ИМИ показал рост количества нарушений прав журналистов в 2019 году. Хочу заметить, что рост количества нарушений произошло во всех ключевых категориях, касающихся физической агрессии, доступа к информации, кибератак и юридического давления. Причина ухудшения ситуации со свободой слова заключается в несистемном подходе к расследованиям нарушений, росте давления медиасобственников и политиков, что тоже способствует дискредитации профессии журналиста, а также в слабой солидарности в среде журналистов ", - сказала Екатерина Дячук, руководитель отдела мониторинга свободы слова ИМИ.

В 2019 году в Украине состоялись президентские и парламентские выборы. По итогам мониторинга свободы слова во время выборов, эксперты ИМИ констатировали, что выборы прошли демократическим способом и с соблюдением прав журналистов, были зафиксированы лишь незначительные нарушения со стороны членов избирательных комиссий.

На оккупированных территориях Украины работа независимых журналистов остается или практически невозможной, или существенно затруднена. Украинские журналисты лишены возможности освещать события на этих территориях через значительную угрозу физической безопасности. Так же жители оккупированных территорий Украины имеют ограниченный доступ к украинским источников информации, десятки информационных изданий заблокированы на этих территориях, что является серьезным ограничением свободы слова и нарушением международных норм.