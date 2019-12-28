"Слуги народа" зарегистрировали в парламенте закон о медиа
28 декабря, 2019, 09:56
Народные депутаты от "Слуги народа" и "За будущее" подали в Верховную Раду законопроект №2693 о медиа
Об этом говорится на официальном сайте органа законодательной власти, передает Еспресо.TV .
Инициаторами законопроекту стали 10 нардепов от "Слуги народа" и один - с депутатской группы "За будущее", в частности, от СН - экс-руководитель канала 1 + 1, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко .
27 декабря проект закона получила Рада, его передали на рассмотрение руководству парламента.
Текст законопроекта на сайте Рады еще не опубликован.
- Напомним, газета "Зеркало недели" выпустила последний печатный номер .
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