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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" зарегистрировали в парламенте закон о медиа

"Слуги народа" зарегистрировали в парламенте закон о медиа

иллюстративное
фото: rudenko.kiev.ua
Народные депутаты от "Слуги народа" и "За будущее" подали в Верховную Раду законопроект №2693 о медиа

Об этом говорится на официальном сайте органа законодательной власти, передает  Еспресо.TV .

Инициаторами законопроекту стали 10 нардепов от "Слуги народа" и один - с депутатской группы "За будущее", в частности, от СН - экс-руководитель канала 1 + 1, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава Комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко .

27 декабря проект закона получила Рада, его передали на рассмотрение руководству парламента.

Текст законопроекта на сайте Рады еще не опубликован.

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