Рада уволила Яременко с должности главы комитета
Об этом передает Еспресо.TV .
За увольнение Яременко проголосовали 317 народных депутатов.
Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" №2751 доложил председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко .
"Отозвать Яременко Богдана Васильевича от должности председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно поданному им заявлению; Выбрать Мережко Александра Александровича председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики ", - говорится в тексте постановления.
- 14 января стало известно, что новым главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества станет народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.
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