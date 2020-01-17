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Espreso.tvОбществоРада уволила Яременко с должности главы комитета

Рада уволила Яременко с должности главы комитета

Верховная Рада уволила Богдана Яременко с должности главы комитета ВР по вопросам внешней политики

Об этом передает Еспресо.TV .

За увольнение Яременко проголосовали 317 народных депутатов.

Проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" №2751 доложил председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко .

"Отозвать Яременко Богдана Васильевича от должности председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно поданному им заявлению; Выбрать Мережко Александра Александровича председателем Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от обязанностей члена Комитета по вопросам правовой политики ", - говорится в тексте постановления.

  • 14 января стало известно, что новым главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества станет народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мережко.
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