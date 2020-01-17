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Espreso.tvОбщество"Вся эта власть - профанация от первого дня существования", - украинцы в соцсетях обсуждают заявление Гончарука об отставке

"Вся эта власть - профанация от первого дня существования", - украинцы в соцсетях обсуждают заявление Гончарука об отставке

Украинцы в социальных сетях активно обсуждают новость о заявлении Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В частности, авторы обращают внимание на нарушение порядка об отставках главы правительства.

"Я, конечно, полный профан в Конституции, но Премьер подает заявление об отставке Верховной Раде, а не Президенту", - пишет общественный активист Александр Нойнець.

Нардепы отметили, что из-за заявления Гончарука была отменена традиционная час вопросов к правительству в ВР.

"В парламент в день правительства премьер и его кабинет не явились, мол, он написал заявление об отставке в Офис! Президента! ", - пишет народный депутат Виктория Сюмар.

Общественные активисты считают, что такое заявление является очередным свидетельством непрофессионализма правительства.

"Вся эта власть - профанация от первого дня существования - даже заявление на увольнение премьера подхалимски, вопреки Конституции, подает президенту, а не в парламент", - добавляет активист Карл Волох.

 

 

  • Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

 

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