"Очень гуманная организация": верховный лидер Ирана встал на защиту КСИР, сбившего Boeing, и обвинил "американских клоунов"

17 января, 2020, 16:22

Верховный лидер Ирана, аятолла Хаменеи выступил с первой за последние восемь лет проповедью, в которой стал на защиту корпуса Стражей исламской революции и назвал официальных лиц США "клоунами"

Во время проповеди аятолла затронул вопрос уничтожения самолета МАУ силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По мнению Хаменеи, США использовали авиакатастрофу лайнера МАУ для ослабления КСИР.

"Американские клоуны лгут публике, когда говорят, что США с народом Ирана... Наш враг пытался манипулировать катастрофой самолета, чтобы затмить наши достижения... Но конечно, нельзя допустить, чтобы события, последовавшие за крушением, повторились", - цитирует Хаменеи Reuters.

Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших, но сказал, что иностранная пресса пыталась обмануть иранцев, ведь силы КСИР, которые уничтожили лайнер - "гуманная организация".

"Корпус стражей Исламской революции - это гуманная организация с общечеловеческими ценностями, которая защищает людей во всем регионе", - сказал Хаменеи.

Хаменеи также прокомментировал напряженность с Францией, Германией и Великобританией по поводу ядерной сделки от 2015 года.

"Стало понятно, что эти европейские страны являются лакеями Америки... Но вы, европейские страны, должны помнить, что Америке не удалось поставить иранскую нацию на колени", - заявил аятолла.

В апреле 2019 года США признали Корпус стражей исламской революции международной террористической организацией.

Ранее президент Ирана Рухани призвал военных извиниться за уничтожение самолета МАУ.