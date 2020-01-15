Президент Ирана призвал военных извиниться за уничтожение самолета МАУ
С соответствующим обращением он выступил на заседании правительства в среду, 15 января, передает Radio FreeEurope / Radio Liberty .
"Люди хотят, чтобы власть относилась к ним по-честному, порядочно и с доверием", - сказал Рухани, призвав вооруженные силы "извиниться" и объяснить, что именно произошло.
Президент Ирана также призвал народ к национальному единству на фоне продолжающихся протестов после авиакатастрофы.
Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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