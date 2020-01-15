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Espreso.tvОбществоПрезидент Ирана призвал военных извиниться за уничтожение самолета МАУ

Президент Ирана призвал военных извиниться за уничтожение самолета МАУ


фото: reuters
Президент Ирана Хасан Рухани призвал иранских военных извиниться за уничтожение ракетным ударом пассажирского самолета МАУ в Тегеране, в результате чего погибли 176 человек

С соответствующим обращением он выступил на заседании правительства в среду, 15 января, передает Radio FreeEurope / Radio Liberty .

"Люди хотят, чтобы власть относилась к ним по-честному, порядочно и с доверием", - сказал Рухани, призвав вооруженные силы "извиниться" и объяснить, что именно произошло.

Президент Ирана также призвал народ к национальному единству на фоне продолжающихся протестов после авиакатастрофы.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Самолет компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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