Он заслуживает уважения, - Кличко высказался относительно МакГрегора
17 января, 2020, 16:16
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился мнением о бойце UFC ирландце Коноре МакГрегоре
Об этом сообщает business insider.
"Я испытываю большое уважение к ребятам в клетке. Раунды здесь длиннее. Это гораздо сложнее, чем бокс. Что бы вы не думали о нем, я считаю, что он ведет себя дисциплинированно. Я не ожидал такого от Конора перед боем с Мейвезером. МакГрегор - яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения", - высказался 43-летний Владимир Кличко.
Ближайший бой 31-летний Конор МакГрегор проведет в ночь с 18 на 19 января в американском Лас-Вегасе против американца Дональда Серроне.
- 14 января экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор рассказал, что целую неделю употреблял алкогольные напитки во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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