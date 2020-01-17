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Espreso.tvСпортОн заслуживает уважения, - Кличко высказался относительно МакГрегора

Он заслуживает уважения, - Кличко высказался относительно МакГрегора


фото: sportbox
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился мнением о бойце UFC ирландце Коноре МакГрегоре

Об этом сообщает business insider.

"Я испытываю большое уважение к ребятам в клетке. Раунды здесь длиннее. Это гораздо сложнее, чем бокс. Что бы вы не думали о нем, я считаю, что он ведет себя дисциплинированно. Я не ожидал такого от Конора перед боем с Мейвезером. МакГрегор - яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения", - высказался 43-летний Владимир Кличко.

Ближайший бой 31-летний Конор МакГрегор проведет в ночь с 18 на 19 января в американском Лас-Вегасе против американца Дональда Серроне.

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