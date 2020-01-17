Никогда и ничего не слышал, - Помпео о слежке за Йованович

17 января, 2020, 19:46

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что никогда не имел информации о возможной слежке за послом США в Украине Мари Йованович во время ее пребывания в должности в Киеве, о чем стало известно из новых доказательств по делу импичмента Трампа

Об этом он сказал в интервью во время радиошоу с Хагом Хьюитом, стенограмму которого обнародовал в пятницу Государственный департамент США, сообщает Укринформ.

"Я вообще об этом никогда и ничего не слышал", - заметил Помпео в ответ на вопрос о том, знал ли он что-то о новых доказательствах от сообщника Руди Джулиани Льва Парнаса о намерениях установить наружное наблюдение за послом Мари Йованович в Киеве.

Кроме того, Помпео заявил, что "никогда не встречался" с Парнасом.

16 января в Сенате официально представили статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа. К присяге привели председателя Верховного суда США Джона Робертса, который будет вести разбирательство, и всех членов Сената, которые будут выполнять функции членов суда присяжных. Обвинителями назначены семь демократов из Палаты представителей США. Трамп обвиняется по двум статьям - в злоупотреблении президентской властью и в препятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Лидер республиканского большинства в Верхней палате Митч Макконнелл уже намекнул, что Сенат оправдает Трампа.