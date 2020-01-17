Нацбанк останавливает запрет на использование средств ФЛП с бизнес-карточек на личные нужды

17 января, 2020, 12:32

Национальный банк Украины временно приостанавливает действие комментария о том, что средства со счетов физических лиц предпринимателей могут быть перечислены на счета физлиц не связанных с предпринимательской деятельностью после уплаты налога

Об этом во время брифинга сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий, передает Общественное радио .

"Я надеюсь, что сегодня (16 января - ред.) выйдет дополнение или уточнение Нацбанка, где мы приостановим действие нашего комментария о том, что средства со счетов физических лиц предпринимателей (ФЛП) могут быть перечислены на счета физлиц не связанных с предпринимательской деятельностью после уплаты налога. Эту норма мы приостанавливаем, потому что это комментарий, который фактически касается только налоговой службы ", - сказал Смолий.

Также Смолий добавил, что в постановлении о котором идет речь, не было ничего нового. Оно действует с 2003 года. Комментарий к ней же отражал то, что по счетам, связанные с предпринимательской деятельностью, не могут проходить операции частного характера.

"Для того, чтобы избежать манипуляций, мы приостанавливаем этот комментарий и мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж к рынку, чтобы не было спекуляций, что Нацбанк кому-то запретил", - отметил Смелый.