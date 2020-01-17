Нацбанк останавливает запрет на использование средств ФЛП с бизнес-карточек на личные нужды
Об этом во время брифинга сообщил председатель Нацбанка Яков Смолий, передает Общественное радио .
"Я надеюсь, что сегодня (16 января - ред.) выйдет дополнение или уточнение Нацбанка, где мы приостановим действие нашего комментария о том, что средства со счетов физических лиц предпринимателей (ФЛП) могут быть перечислены на счета физлиц не связанных с предпринимательской деятельностью после уплаты налога. Эту норма мы приостанавливаем, потому что это комментарий, который фактически касается только налоговой службы ", - сказал Смолий.
Также Смолий добавил, что в постановлении о котором идет речь, не было ничего нового. Оно действует с 2003 года. Комментарий к ней же отражал то, что по счетам, связанные с предпринимательской деятельностью, не могут проходить операции частного характера.
"Для того, чтобы избежать манипуляций, мы приостанавливаем этот комментарий и мы с налоговой ближайшее время выясним, как правильно донести этот месседж к рынку, чтобы не было спекуляций, что Нацбанк кому-то запретил", - отметил Смелый.
- Напомним, в постановлении Нацбанка от 27 декабря 2019 говорилось, что НБУ внес изменения в Инструкцию об открытии и закрытии банковских счетов . Следовательно, с 3 января, чтобы использовать заработанные средства на собственные нужды предпринимателю придется перевести их на непредпринимательских счет.
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-