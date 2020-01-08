Нацбанк запретил ФОПам тратить деньги с бизнес-счета на личные нужды

8 января, 2020, 12:09

Вступило в силу постановление Национального банка Украины с прямым запретом на расходование средств из бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей на личные нужды

Ее опубликовали на официальном сайте Нацбанка 2 января 2020 года.

В частности, в постановление о порядке открытия и закрытия банковских счетов добавили абзац, в котором содержится запрет на осуществление расходов со счета ФЛП на собственные нужды.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей / физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с собственными потребностями", - говорится в тексте постановления.

В Нацбанке добавили, что использовать средства из своего бизнес-счета ФЛП все еще может, перечислив их на личный банковский счет (не связанный с бизнес-деятельностью).

Отметим, что информация о соответствующих изменениях в порядке открытия и закрытия счетов ФЛП появилась еще в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что соответствующие изменения реально ничего не изменят, ведь запрет на использование средств с бизнес-счета на личные нужды действовала и раньше.

"Действующие требования Инструкции уже и так предполагают, что физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую / независимую профессиональную деятельность должна открыть в банке отдельные счета - для осуществления предпринимательской деятельности и для собственных нужд. Поэтому и сегодня физическое лицо-предприниматель может тратить средства из предпринимательского счета только для осуществления предпринимательской деятельности ", - сообщали в Нацбанке.