Лунин неудачно дебютировал за "Овьедо" в матче чемпионата Испании
17 января, 2020, 10:24
В 23-м туре Сегунды "Овьедо", украинского голкипера Андрея Лунина, проиграло "Альмерии" со счетом 2: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Андрей Лунин вышел в старте своей команды и отыграл весь матч, вплоть до финального свистка. 20-летний украинец не запомнился лучшей игрой. Сначала он проиграл дуэль Дарвину Нуньес в пенальти. А на 73-й минуте не мог объясниться с защитником чей мяч, и пропустил курьезный гол в свои ворота.
В текущем сезоне "Альмерия", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице второго испанского дивизиона. "Овьедо", в активе которого 23 балла, располагается на 17-й позиции, в зону вылета команду отделяет всего 1 пункт.
Чемпионат Испании
Сегунда
23-й тур
16 января
"Альмерия" - "Овьедо"
Голы: Д. Нуньес, 62 (пен.), 73
- 15 января украинский голкипер Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу" , перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо".
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