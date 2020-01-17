Лунин неудачно дебютировал за "Овьедо" в матче чемпионата Испании

17 января, 2020, 10:24

В 23-м туре Сегунды "Овьедо", украинского голкипера Андрея Лунина, проиграло "Альмерии" со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Андрей Лунин вышел в старте своей команды и отыграл весь матч, вплоть до финального свистка. 20-летний украинец не запомнился лучшей игрой. Сначала он проиграл дуэль Дарвину Нуньес в пенальти. А на 73-й минуте не мог объясниться с защитником чей мяч, и пропустил курьезный гол в свои ворота.

В текущем сезоне "Альмерия", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице второго испанского дивизиона. "Овьедо", в активе которого 23 балла, располагается на 17-й позиции, в зону вылета команду отделяет всего 1 пункт.

Чемпионат Испании Сегунда 23-й тур 16 января "Альмерия" - "Овьедо" Голы: Д. Нуньес, 62 (пен.), 73