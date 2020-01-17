Комитет Рады рассмотрит кандидатуру Шмигаля на должность вице-премьера

17 января, 2020, 09:16

17 января на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти вторым вопросом повестки дня будет стоять назначения Дениса Шмигаля вице-премьером - министром развития общин и территорий

Соответствующая информация опубликована на сайте Комитета по вопросам организации государственной власти.

Напомним, первым вопросом повестки дня на комитете будет стоять отставка действующего министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Справка: Денис Шмыгаль - 44-летний украинский ученый и общественно-политический деятель. Сейчас возглавляет Ивано-Франковске областную государственную администрацию.

Денис Шмыгаль родился и учился во Львове. Высшее образование также получил в родном городе.

Так, в 1997 году Шмыгаль получил красный диплом инженера-экономиста в Государственном университете "Львовская политехника".

В 2003 году ему присвоили степень кандидата экономических наук. Он защитил диссертацию по региональной экономике и размещения производительных сил.

Также Шмыгаль стажировался и учился за рубежом, в Германии по программе подготовки менеджеров по программе министерства экономики и энергетики Германии.

В 2014 году Шмыгаль работал заместителем областного управления Фискальной службы. За несколько лет уволился и пошел вице-президентом и гендиректором компании "Львовхолод" - сети магазинов "Рукавичка".

В января 2018 года Шмыгаль занял кресло директора Бурштынской ТЭС - крупнейшего в регионе производителя электроэнергии принадлежит холдингу олигарха Рината Ахметова. Предприятие расположено в Ивано-Франковской области.