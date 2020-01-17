Комитет ВР рассмотрит отставку Бабак с должности министра развития общин

17 января, 2020, 09:05

17 января на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти первым вопросом повестки дня будет стоять отставка Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины

Соответствующая информация опубликована на сайте Комитета .

В повестке дня вопрос об отставке Алены Бабак из должности министров стоит первым. Заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти состоится 17 января 2020 в 09:00.

Напомним, слухи об отставке Алены Бабак с должности министра появились 16 января, когда издание "Украинская правда" заявила, со ссылкой на депутатов "Слуги народа" о рассмотрении ее увольнения.

По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.