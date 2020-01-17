Бывший нападающий сборной Украины перешел в азербайджанский клуб

17 января, 2020, 11:41

Украинский нападающий Марко Девич продолжит карьеру в азербайджанском "Сабахе"

Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

Контракт "Сабаха" с 36-летним Марко Девич рассчитан до конца сезона 2019/20.

Бывший нападающий сборной Украины уже играл за азербайджанский клуб в сезоне 2018/19 и стал автором первого гола клуба в высшем дивизионе. В этом сезоне он провел 21 матч и забил 8 голов.

Последним клубом Девича был сербский "Вождовац". За свою карьеру он успел поиграть за харьковский "Металлист", донецкий "Шахтер" и казанский "Рубин".

После 14-го тура чемпионата Азербайджана "Сабах" находится на 6-й позиции в турнирной таблице.