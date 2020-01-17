 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБывший нападающий сборной Украины перешел в азербайджанский клуб

Бывший нападающий сборной Украины перешел в азербайджанский клуб


фото: Footboom
Украинский нападающий Марко Девич продолжит карьеру в азербайджанском "Сабахе"

Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.

Контракт "Сабаха" с 36-летним Марко Девич рассчитан до конца сезона 2019/20.

Бывший нападающий сборной Украины уже играл за азербайджанский клуб в сезоне 2018/19 и стал автором первого гола клуба в высшем дивизионе. В этом сезоне он провел 21 матч и забил 8 голов.

Последним клубом Девича был сербский "Вождовац". За свою карьеру он успел поиграть за харьковский "Металлист", донецкий "Шахтер" и казанский "Рубин".

После 14-го тура чемпионата Азербайджана "Сабах" находится на 6-й позиции в турнирной таблице.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2020 пятница

больше новостей

17 января, 2020 пятница

16 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать