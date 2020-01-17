Бывший нападающий сборной Украины перешел в азербайджанский клуб
17 января, 2020, 11:41
Украинский нападающий Марко Девич продолжит карьеру в азербайджанском "Сабахе"
Об этом сообщает официальный сайт азербайджанского клуба.
Контракт "Сабаха" с 36-летним Марко Девич рассчитан до конца сезона 2019/20.
Бывший нападающий сборной Украины уже играл за азербайджанский клуб в сезоне 2018/19 и стал автором первого гола клуба в высшем дивизионе. В этом сезоне он провел 21 матч и забил 8 голов.
Последним клубом Девича был сербский "Вождовац". За свою карьеру он успел поиграть за харьковский "Металлист", донецкий "Шахтер" и казанский "Рубин".
После 14-го тура чемпионата Азербайджана "Сабах" находится на 6-й позиции в турнирной таблице.
- 10 января сообщалось, что бывший нападающий харьковского "Металлиста" Марко Девич может перейти в одесский "Черноморец" .
- В 2014-2017 годах Марко Девич выступал в чемпионате России .
- В 2008 году Девич принял украинское гражданство и провел за нашу национальную команду 35 матчей и забил семь голов.
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