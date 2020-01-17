Авиакатастрофа в Иране: в Украину вернулись эксперты МАУ
17 января, 2020, 15:08
В Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте катастрофы украинского самолета в Иране
Об этом в Facebook сообщил гендиректор МАУ Евгений Дыхне.
По его словам, сегодня утром вернулись представители МАУ, которые принимали участие в расследовании трагедии PS 752 в Иране.
"Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее. После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших", - отметил Дыхне.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана в авиакатастрофе самолета МАУ.
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