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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: в Украину вернулись эксперты МАУ

Авиакатастрофа в Иране: в Украину вернулись эксперты МАУ


фото: reuters
В Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте катастрофы украинского самолета в Иране

Об этом в Facebook сообщил гендиректор МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, сегодня утром вернулись представители МАУ, которые принимали участие в расследовании трагедии PS 752 в Иране.

"Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует. Крепкие объятия и рукопожатия были куда красноречивее. После прилета Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев сразу пошли на первый этаж терминала D, почтить память погибших", - отметил Дыхне.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина намерена добиваться признания ответственности "политической верхушки" Ирана в авиакатастрофе самолета МАУ.

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