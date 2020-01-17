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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: тела украинцев вернут 19 января

Авиакатастрофа в Иране: тела украинцев вернут 19 января

В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате авикатастрофы в Иране

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В воскресенье, 19 января, в 11:30 (ориентировочно) начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании" Международные авиалинии Украины "в Исламской Республике Иран. Мероприятие состоится в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тела украинский идентифицированы .

 

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