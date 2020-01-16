Иран угрожает европейским войскам на Ближнем Востоке

16 января, 2020, 11:36

Президент Ирана Рухани предупредил, что европейские войска могут оказаться под угрозой, если Великобритания, Германия и Франция запустят механизм урегулирования спора в ядерном соглашении (JCPOA), что может привести к новым санкциям против Ирана

Об этом сообщает EUobserver .

"Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", - сказал Рухани.

После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, Иран заявил, что выходит из соглашения.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заменить иранскую ядерную сделку 2015 году на новый "договор Трампа" с целью не дать Ирану получить ядерное оружие. Это предложение прозвучало после того, как Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках СВПД по ядерной программе Ирана.

Со своей стороны президент Ирана Рухани отверг этот призыв .

"Я не знаю, что г-н Джонсон думает, когда говорит, что вместо ядерного соглашения мы должны реализовать план Трампа. Кроме нарушения международных контрактов еще сделал Трамп?" - отметил Рухани.