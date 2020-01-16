Иран угрожает европейским войскам на Ближнем Востоке
Об этом сообщает EUobserver .
"Сегодня американский солдат в опасности, завтра европейский солдат может быть в опасности", - сказал Рухани.
После того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, Иран заявил, что выходит из соглашения.
Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал заменить иранскую ядерную сделку 2015 году на новый "договор Трампа" с целью не дать Ирану получить ядерное оружие. Это предложение прозвучало после того, как Франция, Германия и Великобритания запустили механизм разрешения споров в рамках СВПД по ядерной программе Ирана.
Со своей стороны президент Ирана Рухани отверг этот призыв .
"Я не знаю, что г-н Джонсон думает, когда говорит, что вместо ядерного соглашения мы должны реализовать план Трампа. Кроме нарушения международных контрактов еще сделал Трамп?" - отметил Рухани.
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