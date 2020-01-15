Иран отклонил предложение Джонсона заключить новое ядерное соглашение с Трампом

15 января, 2020, 13:46

Президент Ирана Рухани отклонил предложение Великобритании заключить новое ядерное соглашение с США и их союзниками

Об этом сообщает Reuters .

Предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона Рухани назвал "странной" и раскритиковал президента Дональда Трампа за то, что "он всегда нарушал свои обещания".

"Я не знаю, что думает этот господин премьер-министр в Лондоне ... Правильный путь - это вернуться к ядерному соглашению", - заявил Рухани.

Рухани добавил, что Иран может снова вернуть ограничения на обогащение урана в том случае, если будут сняты санкции.

14 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Дональда Трампа заключить новое ядерное соглашение с Ираном.

По словам Джонсона, нужно гарантированно заблокировать ядерную программу Ирана - Лондон вместе с союзниками может помочь в разработке нового соглашения.

5 января 2020 Иран в ответ на убийство США генерала Кассема Сулеймани снял все ограничения на обогащение урана.

Однако Иран уточнил, что не выходит из ядерной сделки, несмотря на снятие ограничений по обогащению урана.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахтим-Раванчи заявил, что Иран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии.