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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: в Сенате США объявили расписание первых дней слушаний

Импичмент Трампа: в Сенате США объявили расписание первых дней слушаний


фото: ap
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа в верхней палате Конгресса

С соответствующим заявлением законодатель выступил в сессионном зале Конгресса, сообщает The Hill .

Как отмечается, менеджеры по импичменту от демократов должны полдень четверга, 16 января, официально представить статьи обвинений в сессионном зале.

В этот же день запланирована процедура присяги верховного судьи Джона Робертса перед всеми сенаторами, который будет председательствовать на судебных слушаниях в верхней палате Конгресса США.

Проведение вступительных речей в процессе по импичменту, который станет фактически началом слушаний в Сенате, запланировано на вторник, 21 января.

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