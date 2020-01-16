Импичмент Трампа: в Сенате США объявили расписание первых дней слушаний
16 января, 2020, 10:14
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа в верхней палате Конгресса
С соответствующим заявлением законодатель выступил в сессионном зале Конгресса, сообщает The Hill .
Как отмечается, менеджеры по импичменту от демократов должны полдень четверга, 16 января, официально представить статьи обвинений в сессионном зале.
В этот же день запланирована процедура присяги верховного судьи Джона Робертса перед всеми сенаторами, который будет председательствовать на судебных слушаниях в верхней палате Конгресса США.
Проведение вступительных речей в процессе по импичменту, который станет фактически началом слушаний в Сенате, запланировано на вторник, 21 января.
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