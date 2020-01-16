Возле Золотого-5 оккупанты стреляли из зенитной установки

16 января, 2020, 08:34

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали, что российские вооруженные формирования вели огонь из зенитной установки неподалеку оккупированного Золотого-5 (Михайловки) на Луганщине

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Находясь неподалеку неподконтрольного правительству Золотого-5 (Михайловки) Луганской области, команда миссии видела, как из зенитной установки вели огонь. Вблизи неподконтрольной правительству Шимшиновка в Луганской области открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия ", - говорится в сообщении.