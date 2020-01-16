Обострение на Донбассе: 11 обстрелов, один погибший

16 января, 2020, 07:19

15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.