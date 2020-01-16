Обострение на Донбассе: 11 обстрелов, один погибший
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.
Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Четыре обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
С начала этого периода российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.
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