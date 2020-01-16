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Espreso.tvОбществоВедомству Авакова хотят предоставить функции военной разведки, - Центр противодействия коррупции

Ведомству Авакова хотят предоставить функции военной разведки, - Центр противодействия коррупции


фото: Національна гвардія України
16 января в Центре противодействия коррупции назвали принятый 15 января в первом чтении законопроект № 2412 "О разведке" рисковым из-за норм о предоставлении Нацгвардии функций военной разведки

Об этом ОО "Центр противодействия коррупции" сообщила в Facebook.

"Вчера, 15 января, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал в первом чтении законопроект № 2412" О разведке ". Одной из рискованных в предложенной комитетом версии есть нормы, наделяющие Национальную гвардию статусом субъекта системы военной разведки", - считают в ГПК.

В центре считают, что из-за нахождения Нацгвардии в под сферы контроля МВД, в системе Министерства создается полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований теперь уже с возможностями разведки.

"Это означает чрезвычайные полномочия по разведке для органа в системе МВД. Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Формулировка проекта настолько широки и общие, на практике это может выйти за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребления. Например, на выполнение задач разведки в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные учреждения за рубежом ", - прокомментировала член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Сейчас в системе военной разведки исключительная компетенция с военной разведки в разведывательного органа Минобороны. Президент предлагал добавить к субъектам еще отдельные воинские части и органы управления военной разведки Вооруженных Сил. Однако, Комитет решил дополнить этот перечень еще подразделениями Нацгвардии. Сейчас Нацгвардия не имеет подобных возможностей.

В ГПК отмечают, что в случае принятия законопроекта, подразделения Нацгвардии получат влияние далеко за пределы Украины и смогут внедрять агентуру за рубежом, организовывать там спецоперации (например, иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине, правительствах, оборонных структурах других государств, международных организациях и продвигать там необходимые вопросы, получать информацию). Также в законопроекти предусмотрена возможность тайного бюджета для Нацгвардии.

"Учитывая, что большинство разведывательной информации и деятельности будет вне прокурорского контроля, эта параллельная система получает сверхмощный и неконтролируемый инструмент влияния", - заявили в ГПК.

Более того, проект вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс вводя гарантии для лиц, которым известна информация о разведывательной тайне. Такие лица не смогут быть допрошены по этим вопросам.

  • Напомним, законопроект № 2412 "О разведку" был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент 11 ноября 2019 года и обозначен, как неотложный.
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