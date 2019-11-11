Зеленский внес в Раду законопроект о разведке
Об этом сообщает сайт парламента.
В Верховной Раде Украины 11 ноября зарегистрировали законопроект №2412 "О разведке".
Проект закона устанавливает административную ответственность за воспрепятствование разведчикам выполнять определенные законом функции и полномочия.
"На законодательном уровне нормируется структура разведывательного сообщества, включая разведывательные органы, определенные Советом национальной безопасности и обороны Украины, других составляющих сектора безопасности и обороны, которые привлекаются разведывательными органами для выполнения отдельных разведывательных задач; координационный орган по вопросам разведки, который может образовываться президентом Украины для содействия реализации его полномочий по руководству разведкой, обеспечения взаимодействия и координации совместной деятельности субъектов разведывательного сообщества", - говорится в пояснительной записке
Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский . Проект закона отмечен как неотложный.
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