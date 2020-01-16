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Espreso.tvОбществоВ Киеве до Крещения обустроили 16 локаций. Инфографика

В Киеве до Крещения обустроили 16 локаций. Инфографика


фото: nbcnews.com
19 января на Крещение в Киеве будут работать 16 оборудованных для купаний локаций с медпунктами и спасателями

Об этом сообщает КП "Плесо", передает Еспресо.TV .

"Торжественное купания для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.

Во время мероприятия будет осуществлено чин освящения воды по установленным канонам.

В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.

Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявления, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.

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В этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них 19 января будут дежурить спасатели и работать медпункты (с 9: 00-18: 00).

Так, купаться можно в четырех районах столицы, а именно:

Днепровский район:

- пляж «Детский» (возле часовни в Гидропарке)

- пляж «Венеция» (остров Долобецкий)

- пляж «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

- пляж «Тельбин» (проспект Павла Тычины)

- пляж «Радужный» (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)

- пляж «Радуга» (ул. Никольско-Слободская)

- пляж «Центральный» (Труханов остров).

Оболонский район:

- пляж "Вербный» (оз. Вербное, ул. Приозерная)

- место массового отдыха Наталья (залив Оболонь, ул. Приречная);

- Наталья 2 (ул. Оболонская Набережная)

- пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия)

Деснянский район:

- зона отдыха «Троещина» (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

- пляж «Галерная» (ул. Набережно-Корчеватская).

Места, популярные среди граждан, на которых КП «Плесо» помогает в безопасном проведении мероприятия

- Х-Park (парк Муромец)

- озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).

Эспрессо подготовило карту, где обозначены пляже, оборудованные для праздничных купаний:

 

 

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