В Киеве до Крещения обустроили 16 локаций. Инфографика
Об этом сообщает КП "Плесо", передает Еспресо.TV .
"Торжественное купания для всех желающих будет проходить возле Свято-Покровского Храма Украинской Православной Церкви на Оболони в 12:00 и в Гидропарке возле часовни в честь Крещения Господня Православной Церкви Украины в 14:00", - говорится в сообщении.
Во время мероприятия будет осуществлено чин освящения воды по установленным канонам.
В местах купания будут обеспечены цистерны с питьевой водой и присутствие медработников, будет действовать праздничная торговля.
Как известно, в народе праздник Крещения называют Иордан или Богоявления, которое знаменует принятие Иисусом Христом на себя важнейшего христианского таинства Крещения. Считается, что в этот день вода во всех водоемах приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года.
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В этом году для празднования Крещения в пределах Киева обустроены 16 локаций. На каждой из них 19 января будут дежурить спасатели и работать медпункты (с 9: 00-18: 00).
Так, купаться можно в четырех районах столицы, а именно:
Днепровский район:
- пляж «Детский» (возле часовни в Гидропарке)
- пляж «Венеция» (остров Долобецкий)
- пляж «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
- пляж «Тельбин» (проспект Павла Тычины)
- пляж «Радужный» (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины)
- пляж «Радуга» (ул. Никольско-Слободская)
- пляж «Центральный» (Труханов остров).
Оболонский район:
- пляж "Вербный» (оз. Вербное, ул. Приозерная)
- место массового отдыха Наталья (залив Оболонь, ул. Приречная);
- Наталья 2 (ул. Оболонская Набережная)
- пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия)
Деснянский район:
- зона отдыха «Троещина» (ул. Оноре де Бальзака).
Голосеевский район:
- пляж «Галерная» (ул. Набережно-Корчеватская).
Места, популярные среди граждан, на которых КП «Плесо» помогает в безопасном проведении мероприятия
- Х-Park (парк Муромец)
- озеро Иорданское (пр. Степана Бандеры).
Эспрессо подготовило карту, где обозначены пляже, оборудованные для праздничных купаний:
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