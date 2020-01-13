Христос Крещается! Главная причина праздновать Крещение и профессиональные советы нырнуть идеально

15 января, 2020, 07:06

Татьяна Зинченко

Зима в этом году нас радует и радует - и солнцем, и безветренными на днях, а также почками на деревьях и кустах. Пожилые люди объясняют весенние процессы зимой тем, что в природе все мудро и гармонично, главное, чтобы мы, люди, ей не мешали. О иорданских морозах пока даже речь не идет, а вот поговорка "Трещи - не трещи, а прошли Водохрещи" все равно актуальна, а как-никак, а пол зимы уже прошло. А с Крещением проходят и рождественские праздники - главные годовые праздники православных.

Крещение - из тех праздников, которые по-настоящему ожидаемые всеми: и теми, кто ревностно верит и следит за каждым церковным праздником, и теми, кто по-своему понимает перекрестные связи во вселенной. Это и праздничный вечер, и Богослужение, и родственные и дружеские гости, и погружение в прорубь.

Прошлогоднее Крещение в Коваливке на Полтавщине

В конце концов, в этом мы наследуем наших давних предков: далеко до наших дней народ этого дня собирался в большие общины, чтобы отпраздновать крещение в реке Иордан Иисуса Христа святым Иоанном Крестителем.

Парни вырезали из льда крест, красили его соком свеклы и украшали елочным ветками - праздник был красочным и очень значимым. Особую силу приобретала вода - она укрепляла здоровье, исцеляла от недугов, восстанавливала и добавляла мужчинам сил, а девушкам - красоты.

Крещение, или Крещение Господне совпадает с Богоявлением (19 января), но эти праздники следует различать, хотя два события двух праздников происходили в один день в честь рождения, крещения и явления Сына Господня.

"Он стоит среди вас ...". святое Писание

Слова Иоанна: "Он стоит среди вас" заставили сердца учащенно биться. И в это время среди толпы на берегу появился Мужчина из Назарета. Иисус оказался между грешниками. Он вместе со всеми готовился принять крещение от Иоанна. Никто не знал Его, даже сам Иван, но имел какое-то предчувствие. Голос Святого Духа дал ему познат,ь кто был Мессия. Когда Иван подошел к воде, всех поразили странные слова, обращенные к Галилеянину: "Я должен креститься от Тебя и Тебе ли идти ко мне?».

Ответ Иисуса: "Допусти это теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду" ничего не объяснил окружению, но для Ивана был свой смысл и убедил его окрестить и тогда его предчувствие переменилось в уверенность. Он согласился совершить обряд. В тот момент, когда Иисус стоял в реке и молился, произошло нечто таинственное, знак распознавания.

Иисус сходит, как и другие в воду, но не проявляет никакого греха, а когда выходит, из высоты Дух в виде голубя сошел на Него и послышался голос "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение".

И свидетельствовал Иоанн, говоря: "я видел Духа, сходящего, как голубь, с неба, и пребывающего на Нем. Я не знал Его, но Тот, Кто крестить водой послал меня, сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, это Тот, кто будет крестить Духом Святым. И я видел, и свидетельствовал, что Он есть Сын Божий

Вечер Крещения - второй Святой Вечер

Или Голодная кутья - вечер 18 января. Опять за столом с праздничными, но постными, блюдами собирается вся семья и ждет первую вечернюю зарю. Вареники, маковники, квашенина, а главное - кутья, узвар и буханка румяного домашнего хлеба создадут атмосферу радости крещения Господня Сына, которое состоится на следующий день.

Фирменными рецептами очень вкусной кутьи и постного Маковика делится в видео наша топ-мастерица Лилия Цвит.

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Когда вся вода становится святой

По преданию, в ночь на Крещение и обычная вода получает целебную силу, поэтому ее можно набрать и позже, после освящения. Ее освящают и вечером 18 января также, вода имеет одинаково особую, целебную, силу в эти дни. Освящают в церквях или просто на реках, озерах, водоемах, источниках. Считается, что такая вода не портится и не имеет запаха, она сохраняется весь год и более. Набирать воду можно в любые емкости, но хранить лучше в стеклянной посуде.

Верующие убеждены, что во время освящения воды исцеляются от болезней. Но, конечно, только при условии, что принимается она с молитвой и верой. Поэтому нужно не просто прийти в храм за бутылкой или банкой воды, или же окунуться в ледяную купель и сфотографироваться "для истории", но и принять участие в службе, помолиться со всеми.

Вернувшись домой из храма, нужно обязательно прочитать молитву и выпить воду, но не из банки или бутылки с со стакана или кружки. В течение года крещенская вода пьется при болезнях только натощак и после прочтения молитвы.

Иорданские погружения

Многие люди изъявляют желание окунуться в прорубь, чтобы вылечиться или просто оздоровиться душой и телом. Священники и верующие идут к водоему с прорубленной прорубью как символа реки Иордан. После того, как священник освятит воду в проруби, троекратно погружая крест, зажигая огонь и читая молитву, желающие погружаются в воду с головой три раза, крестятся и говорят молитву.

Крещенские купания подтверждает готовность верующих последовать за Христом, принимая крещение и христианскую веру. Это действие вполне добровольное, поскольку нет ни одного долга погружаться в ледяную воду.

На самом деле верующие искренне ждут этот день и с верой и молитвами мечтают окунуться в святую ледяную купель для очистки прежде всего души. И даже не глубоко верующие люди считают полезным для здоровья окунуться в праздничную прорубь зимой. Кстати, есть поверье, что в крещенской воде невозможно простудиться. И все же следует придерживаться определенных правил, чтобы все пошло на здоровье.

Ныряй, но не навреди!

На сайте Министерства здравоохранения даются действенные рекомендации по этому очень важному для здоровья делу: зимнему погружению в ледяную воду. "Однократное купания в проруби вряд ли оздоровит вас, наоборот - купание в ледяной воде без подготовки может стать причиной проблем со здоровьем. В то же время, холодная вода в целом имеет положительное влияние на организм, при условии, что закаляться вы будете правильно и постепенно" - отмечают в Минздраве.

Правила безопасности: это надо знать!

Эти правила МЗ настоятельно рекомендует на своем ресурсе .

1. Обязательное условие перед погружением в воду - энергичная разминка. Не стоит запрыгивать в воду сразу: сначала намочите лицо, грудь, живот и спину и только после этого погружайтесь по шею. Не стоит нырять с головой, ведь это может привести к резкому охлаждению организма.

2. Безопасное пребывание в ледяной воде - 3-5 секунд. Для людей, которые годами практикуют закаливание водой, не рекомендуется находиться в проруби дольше 1,5 - 2 минут.

3. После купания сразу снимите мокрую одежду, быстро разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи. Одежда должна быть просторной, с минимальным количеством пуговиц и застежек, а обувь - удобной и желательно без шнурков. Если у вас онемели пальцы рук, подержите их на шее или животе несколько секунд, согрейте дыханием и продолжайте одеваться.

4. Не "согревайтесь" перед или после купания в проруби алкоголем. Несмотря на эфемерное ощущение тепла, которое дает алкоголь, вы будете терять тепло значительно быстрее, а это - большой риск для здоровья.

5. Так же не курите до или после купания, если есть такая привычка. Курение существенно нарушает кровообращение, увеличивая охлаждения. Выкуривания только одной сигареты снижает температуру кожи пальцев ног на 1 ° С.

Ни в коем случае не ныряйте в прорубь, если у вас:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),

заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь II и III стадии),

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),

болезни органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),

заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),

заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),

кожно-венерические заболевания,

наличие больших послеожоговых рубцов.

Если решили нырять в прорубь - обращайтесь в семейным врачом или терапевтом, как это сделать без ущерба для здоровья.

Кандидат медицинских наук Наталья Ивановна Лопушенко приветствует хорошую традицию украинцев нырять в этот праздничный день, говорит, что если сделать это правильно, то действительно можно почувствовать прилив сил и энергии. Она советует для ныряния обязательно выбирать определенные места, такие, как, например в Киеве, Гидропарк, озеро Тельбин, пляж Сатурн. Главные советы Натальи Ивановны состоят в том, что в любом случае этот праздничный момент не следует превращать в баню. То есть все делается быстро, красиво и празднично: подготовить удобную одежду, которую можно быстро снять и так же быстро надеть, полотенце, чтобы растереть тело после ныряния. Главное в этом действе - праздник духа! И, что интересно даже для медика-ученого: даже специально не закаленные для зимнего ныряния люди после праздничного погружения чувствуют себя прекрасно: все-таки вода в этот день особый. Но, опять же, отмечает врач Наталья Лопушенко, при обязательном соблюдение этих простых требований.

Лидия Владимировна Тараленко, пульмонолог, терапевт клиники АЦМД Медокс, отмечает противопоказания купаться на Крещение: "Не следует нырять при острых заболеваниях или обострении хронических, при эпилепсии или перенесенных черепно-мозговых травмах. Вообще, в случае наличия какой-либо болезни стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом по поводу целесообразности погружения в прорубь, - говорит Лидия Владимировна. - Купание не должно быть спонтанным - к нему следует готовиться не только духовно, как советуют священники, но и физически: подготовить сухую одежду, разогреть тело перед погружением, не употреблять спиртного, иметь наготове горячий чай. Купаться нужно в благоустроенном месте, и не забывать: под воздействием адреналина, вырабатывается в организме во время купания, может захотеться побыть в воде дольше нужного времени. Более трех погружений для незакаленного организма могут обернуться серьезными последствиями для здоровья. Погружение в воду с головой не является церковным каноном, а скорее нашей традиции, поэтому прежде чем нырять с головой, следует предусмотреть возможность высушить волосы, а еще лучше избегать этого ", - заключает врач-пульмонолог.

Из общих советов Минздрава также надо знать и следующее:

Ожидать, что разовое купания в проруби сделает вас здоровым раз и навсегда, не стоит. Холодная вода на самом деле может быть полезной, но - только при систематическом закаливании, то есть при ежедневном контакте с холодной водой.

Начинать закаляться лучше постепенно, в теплое время года, медленно снижая температуру воды. Так зимой вы сможете зайти в прорубь без вреда для здоровья.

Один из самых простых вариантов, из которых можно начать закаливание водой в любое время года - контрастный душ.

Обратите внимание, что реакция на холод может быть индивидуальной. Чувствительность к холоду и реакции на охлаждение зависят от пола и возраста, конституции, уровня физического развития и других факторов. Поэтому при одинаковом по продолжительности пребывании в воде одной и той же температуры дети отдают на 10-20% больше тепла, чем взрослые, мужчины - на 10-18% больше, чем женщины.

Что взять с собой для купания:

Термос с теплым напитком.

Теплую сухую одежду.

Большое махровое полотенце и махровый халат.

Теплое удобную обувь.

Купальник, плавки.

Иван Предтеча забрал праздники на плечи

Так говорят на следующий день после Крещения - 20 января, когда отмечается Ивана Крестителя (Иван Предтеча). Завершаются праздники, люди переходят к привычным работ. А еще начинается сезон свадеб.

На днях на приветствие «Христос крестится!" отвечают: "В реке Иордане!". Пусть целебная вода придает силы и здоровье!