Украинский лоукостер SkyUp будет летать из Одессы в Тбилиси

16 января, 2020, 13:53

С мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси

Об этом сообщает авиакомпания на странице в Facebook.

Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание - четверг, воскресенье.

Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:

Одесса - Тбилиси - от 1289 грн;

Тбилиси - Одесса - от 1341 грн.