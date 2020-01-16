Украинский лоукостер SkyUp будет летать из Одессы в Тбилиси
16 января, 2020, 13:53
С мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси
Об этом сообщает авиакомпания на странице в Facebook.
Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание - четверг, воскресенье.
Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:
Одесса - Тбилиси - от 1289 грн;
Тбилиси - Одесса - от 1341 грн.
- Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp открывает четыре новых рейса в Италию.
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