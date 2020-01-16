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Espreso.tvОбществоУкраинский лоукостер SkyUp будет летать из Одессы в Тбилиси

Украинский лоукостер SkyUp будет летать из Одессы в Тбилиси


фото: avianews
С мая 2020 года украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines запустит прямые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси

Об этом сообщает авиакомпания на странице в Facebook.

Рейсы будут выполняться с 28 мая по 4 октября 2020 года. Расписание - четверг, воскресенье.

Стоимость билета в один конец без багажа по состоянию на момент публикации составляет:

Одесса - Тбилиси - от 1289 грн;

Тбилиси - Одесса - от 1341 грн.

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