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Espreso.tvОбществоВместо Ernest Airlines: украинский лоукостер SkyUp открывает четыре новых рейса в Италию

Вместо Ernest Airlines: украинский лоукостер SkyUp открывает четыре новых рейса в Италию


фото: avianews
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы на четыре новых маршрута в Италию из Киева и регионов

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"14 января 2020 г. авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию. Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим присоединятся к шести ранее открытым итальянским городам и с сегодняшнего дня доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Новые рейсы будут выполняться не только из столицы Украины, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вылеты из Киева в Ламецию-Терме осуществляются по средам и субботам - с 30.05.20 по 30.09.20; в Бергамо - по понедельникам, средам и субботам с 29.03.20 по 24.10.20; в Болонью и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям с 29.03.20 по 24.10.20.

Вылеты из Львова в Бергамо будут осуществляться по понедельникам и пятницам; в Неаполь - вторник, пятница; в Рим - вторник, четверг, воскресенье.

Все эти рейсы будут выполняться с 29.03.20 по 24.10.20

Также SkyUp Airlines будет летать в Ламеция-Терме из Одессы (каждую среду 03.06.20 по 30.09.20) и Харьков (по понедельникам 01.06.20 по 28.09.20).

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