Вместо Ernest Airlines: украинский лоукостер SkyUp открывает четыре новых рейса в Италию
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"14 января 2020 г. авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию. Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим присоединятся к шести ранее открытым итальянским городам и с сегодняшнего дня доступны для бронирования на сайте авиакомпании. Новые рейсы будут выполняться не только из столицы Украины, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вылеты из Киева в Ламецию-Терме осуществляются по средам и субботам - с 30.05.20 по 30.09.20; в Бергамо - по понедельникам, средам и субботам с 29.03.20 по 24.10.20; в Болонью и Рим - по вторникам, четвергам и воскресеньям с 29.03.20 по 24.10.20.
Вылеты из Львова в Бергамо будут осуществляться по понедельникам и пятницам; в Неаполь - вторник, пятница; в Рим - вторник, четверг, воскресенье.
Все эти рейсы будут выполняться с 29.03.20 по 24.10.20
Также SkyUp Airlines будет летать в Ламеция-Терме из Одессы (каждую среду 03.06.20 по 30.09.20) и Харьков (по понедельникам 01.06.20 по 28.09.20).
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Напомним, итальянское агентство гражданской авиации ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) приняло решение приостановить действие лицензии на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Ernest SpA.
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10 января авиакомпания Ernest Airlines отменила несколько рейсов, в результате чего в Италии застряли более сотни украинцев.
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К этому венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air анонсировала запуск пяти новых маршрутов из столицы Албании Тираны в города Италии, которые прекратила обслуживать компания Ernest Airlines из-за остановки полетов.
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