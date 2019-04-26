В Лиге чемпионов хотят создать дивизионы для "богатых" и "бедных"
26 апреля, 2019, 16:16
Европейская ассоциация клубов предлагает реформировать Лигу чемпионов и создать в турнире несколько дивизионов
Об этом сообщает Daily Mail.
Европейская ассоциация клубов (ECA) предлагает провести радикальную реформу формата Лиги чемпионов. Письмо с проектом изменений было разослано 232 клубам, которые входят в ECA.
Президент ECA и председатель совета директоров "Ювентуса" Андреа Аньелли предлагает ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровне выше и ниже по итогам сезонов. Это позволит топ-клубам чаще проводить матчи между собой и избегать встреч с соперниками, которые существенно уступают им в классе.
- В декабре 2018 УЕФА объявил о создании третьего континентального клубного турнира, который стартует в 2021 году.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом