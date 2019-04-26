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В Лиге чемпионов хотят создать дивизионы для "богатых" и "бедных"


фото: SportTechie
Европейская ассоциация клубов предлагает реформировать Лигу чемпионов и создать в турнире несколько дивизионов

Об этом сообщает Daily Mail.

Европейская ассоциация клубов (ECA) предлагает провести радикальную реформу формата Лиги чемпионов. Письмо с проектом изменений было разослано 232 клубам, которые входят в ECA.

Президент ECA и председатель совета директоров "Ювентуса" Андреа Аньелли предлагает ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровне выше и ниже по итогам сезонов. Это позволит топ-клубам чаще проводить матчи между собой и избегать встреч с соперниками, которые существенно уступают им в классе.

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