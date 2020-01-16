Трамп собирается обсудить с Путиным кибератаку на сайт Burisma, - Reuters
16 января, 2020, 19:44
Президент США Дональд Трамп может обсудить отчет о кибератаке на энергетическую компанию Burisma в следующий раз, когда он будет общаться с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщила советник Белого дома Келлианна Конвей журналистам в четверг, передает Reuters.
"Президент США Дональд Трамп может обсудить информацию о взломе украинской энергетической компании Burisma в следующий раз, когда он будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным", - заявила Конвей.
- Американская разведка изучает данные, указывающие на попытку связанных с Российской Федерацией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma.
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