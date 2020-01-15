Разведка США проверяет хакерскую атаку на серверы Burisma

15 января, 2020, 07:55

Американская разведка изучает данные, указывающие на попытку связанных с Российской Федерацией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma

Об этом заявила координатор аппарата директора Национальной разведки США Шелби Пирсон, сообщает Bloomberg .

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах атак, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - сказала Пирсон.

Она также заявила, что разведка среди прочего изучает вероятность того, что хакеры искали компромат на экс-вицепрезидента США Джо Байдена и его сына Хантера.