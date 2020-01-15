Разведка США проверяет хакерскую атаку на серверы Burisma
15 января, 2020, 07:55
Американская разведка изучает данные, указывающие на попытку связанных с Российской Федерацией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma
Об этом заявила координатор аппарата директора Национальной разведки США Шелби Пирсон, сообщает Bloomberg .
"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах атак, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - сказала Пирсон.
Она также заявила, что разведка среди прочего изучает вероятность того, что хакеры искали компромат на экс-вицепрезидента США Джо Байдена и его сына Хантера.
- Напомним, что по данным The New York Times, российские хакеры взломали серверы компании Burisma , в руководство которой входил Хайтер Байден.
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