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Espreso.tvОбществоРазведка США проверяет хакерскую атаку на серверы Burisma

Разведка США проверяет хакерскую атаку на серверы Burisma

Американская разведка изучает данные, указывающие на попытку связанных с Российской Федерацией хакеров атаковать серверы украинской компании Burisma

Об этом заявила координатор аппарата директора Национальной разведки США Шелби Пирсон, сообщает Bloomberg .

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах атак, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - сказала Пирсон.

Она также заявила, что разведка среди прочего изучает вероятность того, что хакеры искали компромат на экс-вицепрезидента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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