Стало известно имя погибшего 15 января в ООС военнослужащего

16 января, 2020, 10:55

16 января 92-я Отдельная механизированная бригада сообщила, что потеряла старшего солдата Алексея Кучкина, в результате снайперского выстрела 15 января

О смерти своего военнослужащего заявила пресс-служба девяносто второй Отдельной механизированной бригады.

"С глубокой скорбью должны сообщить о мучительной потере в наших рядах", - написали военные.

"15 января во нашей военной семье случилось большое горе - мы потеряли собрата. В результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановый получил пулевое ранение головы старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был старшим стрелком механизированного батальона. Непоправимое произошло на вопием: Алексей дежурил, ожидая врага . И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо ", - рассказали подробности в пресс-службе.

Они добавили, что собратья пытались быстро эвакуировать Алексея, доставив в больницу, однако, к сожалению, чуда не произошло.

"Алексею было 24 года, три из них он служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковщины, парень был настоящим патриотом. Ответственно и честно защищал родную страну от оккупантов", - рассказали о покойном товарища военнослужащие.

В бригаде также сообщили, что военный имел сына и месяц назад женился.