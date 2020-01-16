Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ

16 января, 2020, 18:07

Парламент принял за основу и в целом постановление "О заявлении Верховной Рады Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году"

Об этом сообщает РБК-Украина.

За постановление проголосовали 347 депутатов.

Предполагается, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

В постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине

"Верховная Рада призывает страны-члены СЕ увеличить усилия побуждения российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимости границ в Европе", - говорится в документе.