Рада проголосовала за возвращение Украины в ПАСЕ
Об этом сообщает РБК-Украина.
За постановление проголосовали 347 депутатов.
Предполагается, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.
В постановлении подчеркивается, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения действующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилиях Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны государства-члена СЕ и преодоления ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине
"Верховная Рада призывает страны-члены СЕ увеличить усилия побуждения российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимости границ в Европе", - говорится в документе.
- Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики одобрил постановление об участии украинской делегации в январской сессии ПАСЕ.
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