"Шахтер" вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы

16 января, 2020, 18:36

Донецкий "Шахтер" занял шестое место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Чистая прибыль донецкого "Шахтера" в 2018-м году составил 42 млн евро, что является шестым показателем среди всех европейских клубов.

Самым прибыльным в 2018-м был французский "Монако" - 179 млн евро, английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" заработали "чистыми" - 127 и 120 млн евро соответственно.