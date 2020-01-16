"Шахтер" вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы
16 января, 2020, 18:36
Донецкий "Шахтер" занял шестое место среди европейских клубов по чистой прибыли в 2018 году
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Чистая прибыль донецкого "Шахтера" в 2018-м году составил 42 млн евро, что является шестым показателем среди всех европейских клубов.
Самым прибыльным в 2018-м был французский "Монако" - 179 млн евро, английские "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" заработали "чистыми" - 127 и 120 млн евро соответственно.
- 8 января в рейтинге самых результативных команд десятилетия "Шахтер" занял 14-ю строчку .
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