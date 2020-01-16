"Даже враг признал вашу несокрушимость": Зеленский о подвиге "киборгов" Донецкого аэропорта

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы устояли там, где не выдержал бетон, даже враг признал вашу несокрушимость", - написал президент.

Зеленский отметил, что две сотни "киборгов" заплатили жизнью, чтобы доказать, что Украина "не отдаст ни одного клочка украинской земли".

"Вы - живые и павшие - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо защищать Украину. Каждый знает, что" киборг "- это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой", - написал он.

Напомним, что оборона Донецкого аэропорта от боевиков и российских наемников продолжалась с 26 мая 2014-го по 22 января 2015 года, пока танками и артиллерией противника не были уничтожены все строения, способные обеспечивать укрытие для украинских бойцов.