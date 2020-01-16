Оборона Донецкого аэропорта: в Украине отмечают День памяти "киборгов"

16 января, 2020, 14:04

16 января в Украине отмечают День памяти "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"В течение 242 дней с невероятной стойкостью, отвагой и несокрушимостью украинские военнослужащие, добровольцы, медики и волонтеры держали оборону ДАПу. Непокоренных украинский" киборгами "назвал сам враг. Потому что только роботы способны выстоять в таких нечеловеческих условиях", - говорится в сообщении.

Погибло более 100 украинских военных за все время обороны Донецкого аэропорта, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами некоторых, к сожалению, посмертно.

Первый бой между украинским защитниками и пророссийскими боевиками за установление контроля над Донецким аэропортом состоялся в конце мая 2014 года. В тот день оккупанты отступили, понеся тяжелые потери и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта. Осенью 2014-го боевые действия возобновились.