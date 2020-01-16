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Espreso.tvОбществоПилотный проект теробороны готовят на Херсонщине

Пилотный проект теробороны готовят на Херсонщине


фото: dzerkalo.media
В Херсонской области готовят проект территориальной обороны из украинской армии

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

В конце прошлого года во время брифинга глава военного ведомства Андрей Загороднюк анонсировал планы реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Ею оказалась Херсонская область.

Сейчас в области начинается подготовка к проекту.

"Проект по организации территориальной обороны Херсонской области будет проводиться в течение сентября-октября текущего года во время учебного сбора отдельной бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.

  • Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, в рамках которых планируется привлечь все слои населения.
 
 
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