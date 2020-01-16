Пилотный проект теробороны готовят на Херсонщине
16 января, 2020, 16:45
В Херсонской области готовят проект территориальной обороны из украинской армии
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
В конце прошлого года во время брифинга глава военного ведомства Андрей Загороднюк анонсировал планы реализовать в одной из областей на юге Украины пилотный проект по организации территориальной обороны. Ею оказалась Херсонская область.
Сейчас в области начинается подготовка к проекту.
"Проект по организации территориальной обороны Херсонской области будет проводиться в течение сентября-октября текущего года во время учебного сбора отдельной бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.
- Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, в рамках которых планируется привлечь все слои населения.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти