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Espreso.tvОбществоВ Киеве планируют создать 2 бригады теробороны, - СНБО

В Киеве планируют создать 2 бригады теробороны, - СНБО


фото: armyinform
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль анонсировал изменения в территориальной обороне, в рамках которых планируется привлечь все слои населения

Об этом он заявил в интервью АрмияInform.

В СНБО хотят определять количество бригад в соответствии с областью. В частности, в Киеве планируется создать 2 бригады.

"В таком городе, как Киев, будет даже две бригады. Все будет зависеть, какая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию", - сказал Коваль.

По словам Коваля, в Украине будет создана мощная территориальная оборона, к которой будут привлечены все слои населения.

"Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные громады, которые будут содержать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после того подавать в Верховную Раду, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты", - рассказал он.

В СНБО отметили, что в систему обороны будут привлекать граждан разного возраста.

"Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям", - пояснил заместитель секретаря СНБО.

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