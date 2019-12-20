В Киеве планируют создать 2 бригады теробороны, - СНБО
Об этом он заявил в интервью АрмияInform.
В СНБО хотят определять количество бригад в соответствии с областью. В частности, в Киеве планируется создать 2 бригады.
"В таком городе, как Киев, будет даже две бригады. Все будет зависеть, какая это область. У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию", - сказал Коваль.
По словам Коваля, в Украине будет создана мощная территориальная оборона, к которой будут привлечены все слои населения.
"Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные громады, которые будут содержать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после того подавать в Верховную Раду, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты", - рассказал он.
В СНБО отметили, что в систему обороны будут привлекать граждан разного возраста.
"Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям", - пояснил заместитель секретаря СНБО.
- Заместителя секретаря СНБО, генерала Сергея Кривоноса назначили ответственным за развитие территориальной обороны Украины.
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