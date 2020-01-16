Госдума одобрила кандидатуру нового премьера России
За его кандидатуру проголосовали 383 депутата Госдумы, против - 0, воздержались - 41, сообщает Twitter Госдумы.
Перед началом рассмотрения кандидатуры Мишустина, полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх сказал, что Мишустин "отвечает всем требованиям к кандидату на должность премьер-министра РФ" и попросил депутатов поддержать президента и дать согласие на назначение его главой правительства.
Депутаты поддержал кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.- Государственная Дума (@dumagovru) 16 января 2020 г.
За - 383 человек
Против - 0
Воздержались - 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT
Сам Мишустин во время представления своей кандидатуры заявил, что правительству нужно подготовить все документы для реализации послания президента РФ Путина. Отметим, что на реализацию этих положений, по данным экспертов, необходимо около 8 млрд долларов в год.
- Напомним, вчера Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
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