Госдума одобрила кандидатуру нового премьера России

16 января, 2020, 14:56

Государственная дума Российской Федерации позволила президенту Владимиру Путину назначить Михаила Мишустина новым премьер-министром

За его кандидатуру проголосовали 383 депутата Госдумы, против - 0, воздержались - 41, сообщает Twitter Госдумы.

Перед началом рассмотрения кандидатуры Мишустина, полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх сказал, что Мишустин "отвечает всем требованиям к кандидату на должность премьер-министра РФ" и попросил депутатов поддержать президента и дать согласие на назначение его главой правительства.

Депутаты поддержал кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства большинством голосов.



За - 383 человек

Против - 0

Воздержались - 41 pic.twitter.com/UhSI55zAiT - Государственная Дума (@dumagovru) 16 января 2020 г.

Сам Мишустин во время представления своей кандидатуры заявил, что правительству нужно подготовить все документы для реализации послания президента РФ Путина. Отметим, что на реализацию этих положений, по данным экспертов, необходимо около 8 млрд долларов в год.