 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГосдума одобрила кандидатуру нового премьера России

Госдума одобрила кандидатуру нового премьера России


фото: worldtaxes
Государственная дума Российской Федерации позволила президенту Владимиру Путину назначить Михаила Мишустина новым премьер-министром

За его кандидатуру проголосовали 383 депутата Госдумы, против - 0, воздержались - 41, сообщает Twitter Госдумы.

Перед началом рассмотрения кандидатуры Мишустина, полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх сказал, что Мишустин "отвечает всем требованиям к кандидату на должность премьер-министра РФ" и попросил депутатов поддержать президента и дать согласие на назначение его главой правительства.

Сам Мишустин во время представления своей кандидатуры заявил, что правительству нужно подготовить все документы для реализации послания президента РФ Путина. Отметим, что на реализацию этих положений, по данным экспертов, необходимо около 8 млрд долларов в год.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 января, 2020 четверг

больше новостей

16 января, 2020 четверг

15 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать