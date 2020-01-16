Определились соперники сборной Украины в отборе Евро-2020 по киберфутболу
16 января, 2020, 15:15
В квалификационном раунде Евро-2020 по киберфутболу сборная Украины сыграет с Италией, Андоррой, Фарерами, Уэльсом и Черногорией
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В английском Лестере состоялась жеребьевка квалификационного раунда еЕвро 2020 по киберфутболу.
Сборная Украины попала в группу Н, где ее соперниками за выход на европейский форум станут сборные Уэльса, Фарерских островов, Андорры, Италии и Черногории, сообщает УАФ.
В квалификации еЕвро 2020 примут участие 55 сборных в 10 группах. Соревнования в отборочных группах будут проходить в марте-мае. В финальном турнире, который состоится 9-10 июля в Лондоне, примут участие 16 лучших сборных отбора.
Соревнования проходят в футбольном симуляторе PES (Pro Evolution Soccer) 2020.
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