Ни один из министров не получает более $ 5 тыс, - Арахамия

16 января, 2020, 12:08

16 января в кулуарах Верховной Рады председатель фракции "Слуга народа" рассказал о причинах больших премий министров и их заместителей

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в кулуарах, передает Еспресо.TV .

На вопрос журналистов, по зарплатам министров, депутат пояснил, что вчера общался с ними после заседания правительства.

"Мне предоставили справку, по зарплатам министров. Там нет никакой измены, я сам участвовал в в нескольких собеседованиях, когда только нанимали министров и всем им обещали зарплату рыночную от 2 до 5 тыс. долл. В таком диапазоне. И вот такая зарплата и есть. Больше нет ни у кого ", - сказал Арахамия.

Он добавил, что должностной оклад министров составляет примерно 14 тыс. Грн, поэтому в конце года они просто "добили" себе премиями зарплату до обещанных показателей.

По словам Арахамия, средняя зарплата министров составила более $ 3 тыс.

На просьбу журналистов прокомментировать з / п заместителей министров, в частности заместителя министра культуры Бородянского, получивший премию в 500 тыс. грн, Арахамия отверг эту информацию, сославшись на предварительно сказанное, а также на Дмитрия Дубилет.

Арахамия также пояснил, что для того, чтобы исключить фейки, по зарплатам министров и их заместителей, на сайте кабмина ежемесячно обнародовать их размер. Также он добавил. что по инициативе Гончарука премии в министерствах хотят привязать к показателям работы KPI.