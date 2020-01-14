Рада заслушает объяснения правительства относительно премий министрам и руководителям госкомпаний

14 января, 2020, 11:07

14 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать объяснения Кабмина относительно премий в министерствах и госпредприятиях на часе вопросов к правительству

Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в начале заседания парламента, передает Еспресо.TV.

"Я уверен, что все мы видели информацию о премировании руководителей различных учреждений и ведомств. И я думаю, что мне, как главе Верховной Рады и вам, как депутатам и, в первую очередь, гражданам, очень интересно будет услышать позицию относительно этих надбавок , этих премий", - заявил глава парламента.

Дмитрий Разумков предложил заслушать объяснения министров и премьера о премии на часе вопросов к правительству, сразу после отчета главы МИД Пристайко.

Он отметил, что предложение заслушать министров поступило от фракции "Слуги народа", однако уверен, что представители других партий также согласятся с его целесообразностью.