Рада заслушает объяснения правительства относительно премий министрам и руководителям госкомпаний
Об этом глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в начале заседания парламента, передает Еспресо.TV.
"Я уверен, что все мы видели информацию о премировании руководителей различных учреждений и ведомств. И я думаю, что мне, как главе Верховной Рады и вам, как депутатам и, в первую очередь, гражданам, очень интересно будет услышать позицию относительно этих надбавок , этих премий", - заявил глава парламента.
Дмитрий Разумков предложил заслушать объяснения министров и премьера о премии на часе вопросов к правительству, сразу после отчета главы МИД Пристайко.
Он отметил, что предложение заслушать министров поступило от фракции "Слуги народа", однако уверен, что представители других партий также согласятся с его целесообразностью.
- Напомним, ранее Дмитрий Разумков заявил, что информация о повышении зарплат народным депутатам в 100 000 гривен не соответствует действительности
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