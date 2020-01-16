Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год
Об этом сообщает пресс служба НБУ .
Как отмечается в сообщении, новая Программа действий определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.
Нацбанк определил на 2020 год ключевые приоритеты:
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Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.
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Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.
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Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).
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Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.
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Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам.
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Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.
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Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.
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Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности, ведь Национальный банк в прошлом году получил соответствующие полномочия.
- Напомним, сегодня Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФП), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года .
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