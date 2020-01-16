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Espreso.tvОбществоНацбанк обнародовал программу действий на 2020 год

Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является летней дорожной картой для реализации среднесрочной Стратегии центрального банка, принятой в 2018 году

Об этом сообщает пресс служба НБУ .

Как отмечается в сообщении, новая Программа действий определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.

Нацбанк определил на 2020 год ключевые приоритеты:

  • Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.

  • Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.

  • Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

  • Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.

  • Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам.

  • Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.

  • Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

  • Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности, ведь Национальный банк в прошлом году получил соответствующие полномочия.

  • Напомним, сегодня Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФП), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года .
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