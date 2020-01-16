Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год

Об этом сообщает пресс служба НБУ .

Как отмечается в сообщении, новая Программа действий определяет приоритетные шаги для достижения каждой из семи стратегических целей НБУ: обеспечение низкой инфляции, стабильной, прозрачной и эффективной банковской системы, возобновление кредитования, эффективного регулирования финансового сектора, свободного движения капитала, финансовой инклюзии, а также развитие современного, открытого, независимого и эффективного центрального банка.

Нацбанк определил на 2020 год ключевые приоритеты:

Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения меморандума.

Содействие эффективному функционированию государственных банков, в частности, через обновление стратегий государственных банков с учетом предложений НБУ.

Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. Содействие принятию и внедрению законодательных изменений по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельскохозяйственных земель.

Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финансовых учреждений по сегментам.

Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию пакета законопроектов о противодействии размыванию налоговой базы. После их принятия и введения станет возможной полная валютная либерализация в Украине.

Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии Национального банка. Это облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности, ведь Национальный банк в прошлом году получил соответствующие полномочия.

Напомним, сегодня Национальный банк Украины (НБУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (НКРРФП), Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) утвердили стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года .