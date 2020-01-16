В Украине утвердили Стратегию развития финансового сектора до 2025 года

16 января, 2020, 11:11

Финансовые регуляторы Украины утвердили стратегию развития финансового сектора до 2025 года

Об этом сообщила пресс служба Национального банка Украины.

Стратегия предусматривает, что финансовые регуляторы Нацбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов, Минфин и Нацкомфинуслуг работать над усилением защиты прав кредиторов и инвесторов, а также вводить в Украине европейское законодательство.

Также документ предусматривает введение в Украине рынка сельскохозяйственной земли - напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон только в первом чтении.

"Макроэкономическое развитие будет стимулироваться путем активизации кредитования малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерских хозяйств под залог земли, устранение препятствий для перезапуска ипотечного кредитования, экспортного финансирования", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, в планах Нацбанка и других регуляторов работать над внедрением новых валютных послаблений и упрощать условия ведения бизнеса.

Также документом предусмотрено:

Более жесткий контроль за финансовыми операциями по борьбе с отмыванием денег;

Усиление защиты прав потребителей финансовых услуг (закон "о сплит" Рада приняла в 2019 году);

Развитие инновационных банковских и финансовых продуктов с использованием технологии blockchain (эту технологию используют в криптовалюта)

Развитие венчурных инвестиций (инвестиций в стартапы и преимущественно инновационные предприятия);

Создание платформы для краудфандинг и развитие облачных технологий на финансовых рынках.

"Реализация Стратегии позволит создать за пять лет прозрачный, конкурентный, стабильный и высокотехнологичный финансовый сектор. При таких условиях он станет драйвером устойчивого и инклюзивного развития экономики Украины и будет способствовать повышению благосостояния граждан через эффективное аккумулирование и перераспределение финансовых ресурсов в экономике ", - считают в Нацбанке.