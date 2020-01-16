Лунин дебютирует за "Овьедо" в первом же матче после перехода
16 января, 2020, 21:48
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе "Овьедо" в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Альмерии"
Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.
Чемпионат Испании
Сегунда
23-й тур
16 января
"Альмерия" - "Овьедо"
"Овьедо": Лунин, Мосса, Аррибас, Эрнандес, Нето, Луисми, Джимми, Рамос, Борха С., Барсенас, Ортуньйо
Начало в 22:00
Estos son los nuestros para hoy ... (21: 00h) # AlmeríaRealOviedo #VamosOviedo pic.twitter.com/Wj49vjZmrd- Real Oviedo (@RealOviedo) 16 января 2020
- 15 января украинский голкипер Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", перешел из "Вальядолида" в клуб второго испанского дивизиона - "Овьедо".
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