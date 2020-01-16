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Espreso.tvСпортЛунин дебютирует за "Овьедо" в первом же матче после перехода

Лунин дебютирует за "Овьедо" в первом же матче после перехода


фото: twitter
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе "Овьедо" в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Альмерии"

Об этом сообщает официальный twitter испанского клуба.

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Сегунда

23-й тур

16 января

"Альмерия" - "Овьедо"

"Овьедо": Лунин, Мосса, Аррибас, Эрнандес, Нето, Луисми, Джимми, Рамос, Борха С., Барсенас, Ортуньйо

Начало в 22:00

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