Купание в проруби на Крещение не "освобождает" от грехов: в ПЦУ предостерегли от предрассудков и суеверий

16 января, 2020, 21:50

В течение последних лет 19 января, на Крещение, в Украине на водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде

В ПЦУ предостерегли от таких действий в Facebook.

"Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Никакого церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.

Мол, очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием.

"Освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. и чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией ", - отметили в ПЦУ.