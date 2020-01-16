Купание в проруби на Крещение не "освобождает" от грехов: в ПЦУ предостерегли от предрассудков и суеверий
В ПЦУ предостерегли от таких действий в Facebook.
"Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Никакого церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.
Мол, очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием.
"Освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. и чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией ", - отметили в ПЦУ.
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