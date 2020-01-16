Эрдоган объявил о начале отправки турецких войск в Ливию

16 января, 2020, 14:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приступила к отправке своих военных в Ливию, чтобы поддержать международно признанное правительство в Триполи

Об этом сообщает Reuters .

При этом турецкий лидер отметил, что Турция намерена использовать все инструменты, включая дипломатические, для стабилизации ситуации на своей южной границе.

Напомним, 2 января парламент Турции одобрил законопроект, внесенный президентом Реджепом Эрдоганом, которым разрешается размещение турецких военных в Ливии. В внеочередном голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против.

Как известно, 26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке , чтобы отразить наступление сил генерала Хафтара на столицу Триполи. Ливийское правительство попросил в Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.