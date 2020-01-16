Белый дом рассчитывает на окончание судебного разбирательства по импичменту Трампа через две недели, - СМИ
16 января, 2020, 11:45
В Белом доме ожидают, что судебное разбирательство в Сенате по импичменту президента США Дональда Тампа завершится через две недели оправданием президента
Об этом сообщает The Washington Post .
"Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель", - сказал чиновник, имя которого не называется, в ответ на вопрос, будет ли выступать 4 февраля президент Трамп с обращением о состоянии дел в стране, если процесс импичмента продлится до этого времени.
Он добавил, что по его надежды, процесс по импичменту завершится оправданием Трампа.
Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.
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