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Espreso.tvОбществоБелый дом рассчитывает на окончание судебного разбирательства по импичменту Трампа через две недели, - СМИ

Белый дом рассчитывает на окончание судебного разбирательства по импичменту Трампа через две недели, - СМИ


фото: ariherzog
В Белом доме ожидают, что судебное разбирательство в Сенате по импичменту президента США Дональда Тампа завершится через две недели оправданием президента

Об этом сообщает The Washington Post .

"Я думаю, очень маловероятно, что это будет продолжаться более двух недель", - сказал чиновник, имя которого не называется, в ответ на вопрос, будет ли выступать 4 февраля президент Трамп с обращением о состоянии дел в стране, если процесс импичмента продлится до этого времени.

Он добавил, что по его надежды, процесс по импичменту завершится оправданием Трампа.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 15 января поддержала резолюцию о передаче Сенату статей об импичменте президента Дональда Трампа.

 

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